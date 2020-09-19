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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

МВД Белоруссии выявит всех виновных в утечках личных данных

МВД Белоруссии располагает всеми возможностями для установления источников утечек личных данных правоохранителей, заявила 19 сентября пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в интервью РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
«Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных (в утечке личных данных в интернет.--“Ъ”)»,-- заявила госпожа Чемоданова «РИА Новости
».
Коммерсантъвчера в 15:02
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ТАСС

В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков

ТАССвчера в 15:10
Московский Комсомолец

МВД Белоруссии пригрозило оппозиции за публикацию личных данных силовиков

Московский Комсомолецвчера в 14:39
Коммерсантъ

МВД Белоруссии заявило о возможности выявить ответственных за утечку данных силовиков

Коммерсантъвчера в 15:02
Известия

В МВД Белоруссии пообещали найти виновных в утечке личных данных силовиков

Известиявчера в 14:54
Комсомольская правда

МВД Белоруссии ищет виновных в утечке данных силовиков

Комсомольская правдавчера в 14:50
Газета.Ru

В МВД Белоруссии ответили на угрозу утечки данных силовиков

Газета.Ruвчера в 14:49
РЕН ТВ

В белорусском МВД уверены, что найдут виновных в утечке данных

РЕН ТВвчера в 15:05

Алтайский Минздрав опроверг информацию о закрытии «Дара» на карантин

В перинатальном центре всего лишь соблюдают "необходимые противоэпидемиологические нормы" Министерство здравоохранения Алтайского края опровергло информацию о том, что перинатальный центр "Дар" закрылся на карантин из-за коронавируса.
АМИТЕЛ17 сентября в 02:13

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

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REGNUMвчера в 00:44
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