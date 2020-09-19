МВД Белоруссии выявит всех виновных в утечках личных данных
МВД Белоруссии располагает всеми возможностями для установления источников утечек личных данных правоохранителей, заявила 19 сентября пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в интервью РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
«Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных (в утечке личных данных в интернет.--“Ъ”)»,-- заявила госпожа Чемоданова «РИА Новости
».
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