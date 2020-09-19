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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

МВД Белоруссии выявит всех виновных в утечках личных данных

МВД Белоруссии располагает всеми возможностями для установления источников утечек личных данных правоохранителей, заявила 19 сентября пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в интервью РИА Новости.В источнике
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ТАСС

В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков

ТАССвчера в 15:10
РЕН ТВ

В белорусском МВД уверены, что найдут виновных в утечке данных

РЕН ТВвчера в 15:05
Московский Комсомолец

МВД Белоруссии пригрозило оппозиции за публикацию личных данных силовиков

Московский Комсомолецвчера в 14:39
Известия

В МВД Белоруссии пообещали найти виновных в утечке личных данных силовиков

Известиявчера в 14:54
Комсомольская правда

МВД Белоруссии ищет виновных в утечке данных силовиков

Комсомольская правдавчера в 14:50
Газета.Ru

В МВД Белоруссии ответили на угрозу утечки данных силовиков

Газета.Ruвчера в 14:49
Коммерсантъ

МВД Белоруссии заявило о возможности выявить ответственных за утечку данных силовиков

Коммерсантъвчера в 15:02
КП - Беларусь

В МВД рассказали, что уже ведется поиск тех, кто виновен в утечке данных о сотрудниках милиции в интернет

КП - Беларусь02:00

Трамп обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия

На недавней предвыборной пресс-конференции в Миннесоте глава Белого дома заявил, что приближенные бывшего лидера государства Барака Обамы позволили России украсть информацию о разработке новых ракет, благодаря чему ВС РФ создали аналогичный комплекс.
CT newsвчера в 04:41
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