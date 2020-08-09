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Брянские новости
Брянские новости

МВД Белоруссии сообщило о подавлении протестов в Минске

МВД Белоруссии сообщило о контроле над ситуацией в Минске. Об этом сообщает местное агентство БелТА. В столице Белоруссии после завершения президентских выборов вспыхнули акции протестов.В источнике
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РИА Новости

МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией с протестами

РИА Новости21:35
ТАСС

В МВД Белоруссии сообщили, что взяли под контроль ситуацию с акциями протеста в Минске

ТАСС19:33
Интерфакс

МВД Белоруссии подтвердил задержания на протестах в Минске

Интерфакс18:22
RT на русском

В МВД Белоруссии заявили о контроле над ситуацией в Минске

RT на русском18:42
Эхо Москвы

В МВД Белоруссии подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста

Эхо Москвы18:23
Коммерсантъ

Белорусская милиция заявила о контроле над ситуацией с протестами

Коммерсантъ18:57
РБК

Белорусская милиция перешла на усиленный режим работы из-за протестов

РБК19:08

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах
РБК18:16
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Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
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Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Комсомольская правда17:25
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Состояние Владислава Крапивина ухудшилось после выписки

Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин почувствовал себя хуже после выписки из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на командора юношеского отряда "Каравелла" Ларису Крапивину.
Вести.Ruвчера в 12:48
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Ещё семь человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба Новосибирской области по ситуации с коронавирусом на утро 9 августа 2020 года, за сутки семь человек скончались от коронавируса: 62-летний и 70-летний мужчины, 45-летняя, 68-летняя, 71-летняя и две 74-летние женщины.
Вести Новосибирсквчера в 01:01
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