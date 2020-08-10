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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МВД Белоруссии сообщило о задержании 3 тыс. человек во время протестов

Во время протестов из-за выборов в Белоруссии задержали около 3 тыс. человек, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову. По ее словам, пострадали более 50 гражданских и 39 милиционеров.В источнике
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Интерфакс

В Белоруссии во время акций протеста задержали около 3 тысяч человек

Интерфакс05:26
ТАСС

В Белоруссии в ходе акций протеста задержали порядка 3 тыс. человек

ТАСС05:02
РБК

В МВД Белоруссии сообщили о 3 тыс. задержанных на митингах

РБК05:04
Дождь

МВД Беларуси сообщило о задержании более трех тысяч человек во время протестов

Дождь05:04
РИА Новости

После беспорядков в Белоруссии задержали три тысячи человек

РИА Новости05:03
Коммерсантъ

МВД Белоруссии сообщило о задержании 3 тыс. человек во время протестов

Коммерсантъ05:09
RT на русском

Акции протеста прошли в 33 населённых пунктах Белоруссии

RT на русском05:14

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
RT на русском04:41
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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В Екатеринбурге выставили на торги площади Уралмашзавода

Продажа площадей Уралмашзавода проходит в соответствии с «Программой управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК Екатеринбург03:45
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Месси установил очередной рекорд Лиги чемпионов в матче с «Наполи»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал автором одного из забитых мячей в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1). Этот гол позволил 33-летнему аргентинцу установить новый рекорд Лиги чемпионов.
BetOnвчера в 17:30

На берегу Каспийского моря начал свою работу международный фестиваль

Пятнадцать народных художественных промыслов из российских регионов и одиннадцать мастеров, которые представляют дагестанские старинные народные промыслы, уже познакомили публику со своим уникальным искусством.
Evo-rus.com02:26
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Лукашенко назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за границы

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять»,— заявил господин Лукашенко (цитата по БелТА).
Коммерсантъ05:40
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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В Москве арестованы трое полицейских, подбрасывавшие наркотики

Трем полицейским в Москве предъявлено обвинение в превышении полномочий и мошенничестве из-за подброшенных ими наркотиков, они признали вину и помещены под домашний арест, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости05:28
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Путин и Си Цзиньпин поздравили Лукашенко с победой на выборах

10 августа на сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма, в которой президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства.
Новостной фронт04:22
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