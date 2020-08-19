Двух человек задержали у Минского тракторного завода
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Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что у проходной Минского тракторного завода были задержаны два человека. По ее словам, у проходной МТЗ состоялось несанкционированное массовое мероприятие, участники которого мешали пройти заводчанам на работу.В источнике
С чего всё началось
Как уточняет TUT.BY
, всего заявления об отпуске за своей счет написали накануне около 500 человек, из которых 167 указали причиной семейно-бытовые обстоятельства, а пятеро — забастовку.
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