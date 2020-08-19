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Газета.Ru
Газета.Ru

Двух человек задержали у Минского тракторного завода

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что у проходной Минского тракторного завода были задержаны два человека. По ее словам, у проходной МТЗ состоялось несанкционированное массовое мероприятие, участники которого мешали пройти заводчанам на работу.В источнике
С чего всё началось
Как уточняет TUT.BY
, всего заявления об отпуске за своей счет написали накануне около 500 человек, из которых 167 указали причиной семейно-бытовые обстоятельства, а пятеро — забастовку.
Собеседник04:25
Подробнее о событии
РБК

МВД Белоруссии сообщило о двух задержанных у Минского тракторного завода

РБК05:48
Коммерсантъ

На протестной акции у Минского тракторного завода задержали двух человек

Коммерсантъ04:41
RT на русском

Два человека задержаны у Минского тракторного завода

RT на русском03:58
РИА Новости

МВД Белоруссии опубликовало видео акции у Минского тракторного завода

РИА Новости04:40
Газета.Ru

Двух человек задержали у Минского тракторного завода

Газета.Ru04:16
ТАСС

МВД Белоруссии подтвердило информацию о задержаниях у Минского тракторного завода

ТАСС03:06
Lenta.ru

ОМОН заблокировал путь митингующим к заводу в Минске

Lenta.ru01:59
КП - Беларусь

МВД: «У МТЗ 19 августа было несанкционированное массовое мероприятие. Двоих активистов задержали сотрудники милиции»

КП - Беларусь04:46

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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Рядом с Солнечной системой нашли около ста коричневых карликов

Астрономы-любители, участники научного проекта Backyard Worlds: Planet 9 обнаружили на окраинах Солнечной системы около ста коричневых карликов — объектов более массивных, чем планеты, но меньших, чем звезды.
РИА Новости07:26
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«АвтоВАЗ» передумал вводить четырехдневную неделю с 31 августа

"АвтоВАЗ" сообщил, что отказался от планов переходить на четырехдневную рабочую неделю, поскольку компания по опережающим госзакупкам получила заказы на новые автомобили на ближайшие несколько месяцев.
Интерфакс07:41
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