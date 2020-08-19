Двух человек задержали у Минского тракторного завода

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что у проходной Минского тракторного завода были задержаны два человека. По ее словам, у проходной МТЗ состоялось несанкционированное массовое мероприятие, участники которого мешали пройти заводчанам на работу.