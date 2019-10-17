с чего всё началось

Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.

МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране

Здоровье Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.

Происшествия На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.

Политика Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.

Политика США вводят пошлины на европейские товары В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Происшествия В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку "Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Экономика Рост ВВП Китая за первые три квартала 2019 года составил 6,2 процента Рост ВВП Китая по итогам третьего квартала 2019 года составил 6,0% в годовом выражении, за первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.

Экономика Росстат: реальные доходы россиян выросли Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Единоборства Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром не состоится.

Здоровье Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения, формально или неформально, должна идти вместе с работой над соответствующим национальным проектом.

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Экономика ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.