Политика

РБКРБКМВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране

Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.
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с чего всё началось
Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила
, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.
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