Политика
РБКМВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране
Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.
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с чего всё началось
Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.РБКвчера в 16:52
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Генпрокуратура Эквадора заподозрила «российский след» в недавних беспорядках
Московский Комсомолецвчера в 18:24
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