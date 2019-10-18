Политика
РБКМВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране
Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.
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Генпрокуратура Эквадора заподозрила «российский след» в недавних беспорядках
Московский Комсомолецвчера в 18:24
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Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Газета.Ru 01:37
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как отмечает газета, одной из причин такого решения стало взимание вознаграждения «за услугу по предоставлению сведений в бюро кредитных историй, оказывая которую общество действовало исключительно в собственных интересах».
РБК 01:44
Общество
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю, их частое потребление снижает риск заболеть коронароной недостаточностью и уменьшает концентрацию холестерина в крови.
ТАСС вчера в 01:39
Политика
В Белом доме уточнили слова о заморозке военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что его слова о связи между заморозкой военной помощи Украине и расследованием в отношении Демократической партии были неверно интерпретированы.
RT на русском вчера в 19:25
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия
Под Красноярском оцепили место крупного пожара на станции
Полиция оцепила место пожара на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
РИА Новости вчера в 21:43
Кино
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская»
Сериал на основе бурятского фильма в будущем могут показать на Netflix Накануне режиссёр Солбон Лыгденов опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором рассказал о том, как продвигается работа над фильмом "321-я сибирская".
Байкал-Daily 01:13
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru 16 октября в 13:16
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM вчера в 01:39
Общество
В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года
Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.
Газета.Ru вчера в 19:14
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
RT на русском вчера в 06:13
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 16 октября в 12:35
Происшествия
Обвиняемый во взрыве в петербургском метро заявил о давлении следствия
Аброр Азимов заявил, что был вынужден дать показания из-за давления. Его задержали 17 апреля 2017 года.
Gazeta.SPb 00:22
Армия и оружие
Курды согласились на объявленное США и Турцией прекращение огня
Известия вчера в 16:30
Футбол
Стало известно расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup
Sportbox.RU вчера в 16:18
Здоровье
Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
МедиаПоток вчера в 05:27
Гаджеты
У Intel получилось. Первые тесты процессора Core i7-10710U показывают, на что способна новинка
В целом можно видеть, что Core i7-10710U показывает себя весьма неплохо, но линейка Comet Lake у Intel получилась достаточно специфической.
iXBT.com вчера в 16:34
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Общество
Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Футбол
Матч между «Барселоной» и «Реалом» был перенесён на декабрь
LiveResult.Ru вчера в 15:46
Авто
ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»
Автоновости дня вчера в 10:24
Происшествия
В Мексике сына наркобарона Коротышки задержали после уличных боев
МИР 24 вчера в 23:52