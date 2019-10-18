Политика
РБКМВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране
Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.
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Генпрокуратура Эквадора заподозрила «российский след» в недавних беспорядках
Московский Комсомолецвчера в 18:24
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Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
RT на русском вчера в 06:13
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
RT на русском вчера в 00:00
Космос
Описание древней солнечной бури нашли в ассирийских табличках
Ученые из Японии и Великобритании объявили, что нашли, вероятно, самое раннее описание солнечной бури.
МИР 24 вчера в 04:13
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп.
РИА Новости вчера в 19:25
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:15
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 16 октября в 07:43
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
Известия вчера в 06:13
Общество
Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Происшествия
Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае
Четыре вагона с лесом загорелись в железнодорожном тупике станции Манна в Партизанском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.
Интерфакс вчера в 22:15
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК 16 октября в 23:20
Хоккей
Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом
Спорт БИЗНЕС Online 16 октября в 01:46
Здоровье
В Минздраве назвали число российских алкоголиков
Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.
Newvz.ru вчера в 04:09
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
ТАСС вчера в 15:06
Экономика
Рост промпроизводства в России в сентябре ускорился до 3%
Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3% в годовом выражении, а период с января по сентябрь 2019 года — на 2,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 16 октября в 09:42
Происшествия
Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик
Известия вчера в 21:05
Происшествия
Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку
Misanec.ru 14 октября в 19:59
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Политика
Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером»
Президент США Дональд Трамп назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером». Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 16:03
Кино
Netflix представил новый тизер «Ведьмака»
Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда 16 октября в 08:41
Политика
Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения
Сотрудников правоохранительных органов наделили правом объявлять гражданам официальные предостережения.
News.ru 16 октября в 08:19
Политика
Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ вчера в 08:37
Происшествия
В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»
Газета.Ru вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила поклонников новым образом
Сама Бородина отметила, что стала новой женщиной после смены образа. Поклонники положительно оценили эксперимент телеведущей.
Вечерняя Москва вчера в 06:16
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
Lenta.ru вчера в 01:46