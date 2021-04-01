МВД, ФНС и ФСБ провели обыски в офисах налоговых консультантов в трёх регионах России
Сотрудники управлений экономической безопасности ФСБ, МВД и ФНС проводят обыски в офисах налоговых консультантов в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане.В источнике
С чего всё началось
ФСБ, МВД и ФНС обыскали офисы налоговых консультантов в трех регионах
Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Федеральной налоговой службы проводят обыски в офисах консалтинговой группы «Бизнес-гарант», рассказал источник РБК, близкий к правоохранительным органам.
РБК08:29