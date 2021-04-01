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СОВА

МВД, ФНС и ФСБ провели обыски в офисах налоговых консультантов в трёх регионах России

Сотрудники управлений экономической безопасности ФСБ, МВД и ФНС проводят обыски в офисах налоговых консультантов в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане.В источнике
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ФСБ, МВД и ФНС обыскали офисы налоговых консультантов в трех регионах

Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Федеральной налоговой службы проводят обыски в офисах консалтинговой группы «Бизнес-гарант», рассказал источник РБК, близкий к правоохранительным органам.
РБК08:29

Подробнее о событии

В Самаре ФСБ, МВД и ФНС обыскивают офисы группы компаний «Бизнес-гарант»

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ФСБ, МВД и ФНС обыскали офисы компании «Бизнес-гарант» в трех регионах

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В Самаре проходят обыски в офисах «Бизнес-Гаранта»: «миллионер» попался на налогах

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РБК: ФСБ провела обыски у налоговых консультантов в регионах

News.ru10:26

ФСБ, МВД и ФНС провели обыски в офисах налоговых консультантов в трех регионах

Forbes11:14

ФСБ провела обыски у налоговых консультантов в российских регионах

Lenta.ru09:16

ФСБ, МВД и ФНС обыскали офисы налоговых консультантов в трех регионах

РБК08:29
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В ходе беспорядков в Брюсселе задержали около 100 человек

Несколько десятков человек, включая сотрудников полиции, получили ранения в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр, где свыше 5 тыс. человек собрались в результате первоапрельской шутки в соцсетях об организации несуществующего концерта, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС14:19