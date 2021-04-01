В ходе беспорядков в Брюсселе задержали около 100 человек

Несколько десятков человек, включая сотрудников полиции, получили ранения в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр, где свыше 5 тыс. человек собрались в результате первоапрельской шутки в соцсетях об организации несуществующего концерта, передает корреспондент ТАСС с места событий.