— Путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или результаты тестов на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы, — говорится в сообщении.
"Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран. Например, может вырасти трафик на восточной границе. На объемы перевозок влияет, в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз", - добавили в МВД.
Как сообщают в МИД Литвы, временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю на встрече в ведомстве была вручена нота с разъяснениями ограничений, введенных на транзит грузов в Калининградскую область.
Глава Чечни Рамзан Казыров опроверг обмен бывшей участницы украинского националистического формирования «Азов» Юлии Паевской (позывной Тайра) на сына заместителя представителя главы Чечни в Крыму Мурада Саидова — Адама Гриценко.