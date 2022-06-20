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МВД Финляндии сообщило об открытии границы для туризма с Россией с 30 июня

Финляндия с 30 июня откроет границу для туризма с Россией, сообщается на сайте
 местного МВД.
A42.RU
— Путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или результаты тестов на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы, — говорится в сообщении.
Вечерняя Москва
Органы здравоохранения пришли к выводу, что больше нет никаких медицинских оснований для ограничений на внешних границах, — сообщается на сайте.
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"Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран. Например, может вырасти трафик на восточной границе. На объемы перевозок влияет, в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз", - добавили в МВД.
Интерфакс

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