Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Читать в источнике
Комментировать455

Подробнее о событии

В Казахстане рассказали о причинах массовой драки с десятью погибшими

RT на русском06:01

МВД назвало причину массовых беспорядков на юге Казахстана

РБК04:30

Полиция сообщила о дорожном конфликте перед беспорядками на юге Казахстана

Интерфакс03:09

В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков

Известия03:36

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

РИА Новости03:25

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

Коммерсантъ04:01

В МВД Казахстана назвали причину беспорядков на юге страны

ТАСС02:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Хоккей

Сборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе Евротура

Сборная России проиграла команде Чехии в матче третьего этапа Евротура.
Газета.Ru 08:48
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
REGNUM 08:52
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента.
РИА Новости 08:38
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Армия и оружие

Сирийские военные освободили в Идлибе 18 городов и деревень

REGNUM 02:48
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
RT на русском 08:22
Здоровье

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости вчера в 12:40
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Шоу-бизнес

Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Gazeta.SPb 07 февраля в 16:15
Энергетика

Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ

Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
REGNUM вчера в 14:14
Армия и оружие

В США объяснили установку ядерных зарядов малой мощности на подлодках

Московский Комсомолец 07 февраля в 16:57
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
Политика

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации

Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 11:41
Шоу-бизнес

Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь

На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
iReactor вчера в 17:07
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч.
Эхо Москвы вчера в 20:09
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Футбол

Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в товарищеском матче

«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче, проходившем на зимних сборах команд в испанской Ла-Нусии.
РБК 09:29
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

RT на русском 08:59
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Народные новости 09:23
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
Экономика

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
ТАСС 08:01
Спорт

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Газета.Ru 06:46
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Спорт

Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
ТАСС Спорт вчера в 15:42
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
ещё по теме
Главное