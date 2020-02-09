Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

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Происшествия Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.

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Политика Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.