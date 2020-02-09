Происшествия
РИА НовостиМВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
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Хоккей
Сборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе Евротура
Сборная России проиграла команде Чехии в матче третьего этапа Евротура.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море
Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Здоровье
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Шоу-бизнес
Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ
Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Энергетика
Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ
Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
Армия и оружие
В США объяснили установку ядерных зарядов малой мощности на подлодках
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Политика
Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации
Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь
На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек
Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Футбол
Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в товарищеском матче
«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче, проходившем на зимних сборах команд в испанской Ла-Нусии.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Экономика
Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года
Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией
Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Спорт
Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».