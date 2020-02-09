Происшествия
РИА НовостиМВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
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Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми
Энергетика
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Происшествия
Россиянин протаранил экипаж ДПС на отцовской машине и попал на видео
В Каменногорске Ленинградской области лихач на отцовской машине протаранил экипаж ДПС.
Общество
Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю вакцины против коронавируса
Голливудский актер китайского происхождения Джеки Чан объявил вознаграждение в один миллион юаней (143 тысячи долларов) ученому, который разработает вакцину от коронавируса.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне
Политика
Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона
Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
Общество
Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP
Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу.
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич родила первенца
Сегодня в 10 часов утра в элитном клиническом госпитале MD GROUP известная блогер Ида Галич родила первенца.
Хоккей
Капризов назвал две вещи, которые он терпеть не может в ЦСКА
Нападающий сборной России и московского ЦСКА Кирилл Капризов стал гостем программы «Ярушин хоккей шоу», в ходе которой он ответил на несколько вопросов.
Гаджеты
Популярный смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое
Популярный китайский смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое с момента старта продаж весной прошлого года.
Футбол
Дзюба в матче с ЦСКА оформил дубль за две минуты и сравнял счет
Два гола нападающего позволили «Зениту» к 61-й минуте сравнять счет. Встреча проходит в Испании, где обе команды проводят сборы.
Спорт
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при
Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Футбол
Арустамян: у «Ювентуса» сохраняется интерес к Алексею Миранчуку
Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что представители «Ювентуса» продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.
Здоровье
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Наука
Генетический детектив: увидеть невидимое
Как рентгеновская кристаллография позволила ученым заглянуть внутрь непрозрачных объектов, какую строчку из всего интеллектуального наследия человечества считал самой важной Ричард Фейнман, и как любовь отвлекает одних ученых от работы, а других приводит к «Нобелевке», читайте в главе из книги лауреата этой премии Венки Рамакришнан.
Наука
Ученые выявили ранний биохимический маркер депрессии
Ученые из Японии установили, что маркером для выявления склонных к депрессивному расстройству людей служит повышенный уровень антраниловой кислоты, который можно выявить при помощи анализа крови.
Наука
Исследователи из Санкт-Петербурга разработали новую технологию создания солнечных батарей
Происшествия
Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке
В Санкт-Петербурге двоих студентов задержали по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки.
Теннис
Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Общество
Бывший летчик объяснил массовое увольнение российских пилотов в Китае
Одной из причин массового увольнения российских пилотов китайскими авиакомпаниями стало снижение пассажиропотока из-за коронавируса нового типа, заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.
Политика
Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией
Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.