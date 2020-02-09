Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
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В Казахстане рассказали о причинах массовой драки с десятью погибшими

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МВД назвало причину массовых беспорядков на юге Казахстана

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В МВД Казахстана назвали причину беспорядков на юге страны

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В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков

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МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

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Полиция сообщила о дорожном конфликте перед беспорядками на юге Казахстана

Интерфакс03:09

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

Коммерсантъ04:01
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Происшествия

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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

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Россиянин протаранил экипаж ДПС на отцовской машине и попал на видео

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Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP

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Популярный смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое

Популярный китайский смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое с момента старта продаж весной прошлого года.
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Дзюба в матче с ЦСКА оформил дубль за две минуты и сравнял счет

Два гола нападающего позволили «Зениту» к 61-й минуте сравнять счет. Встреча проходит в Испании, где обе команды проводят сборы.
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Арустамян: у «Ювентуса» сохраняется интерес к Алексею Миранчуку

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что представители «Ювентуса» продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.
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По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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Как рентгеновская кристаллография позволила ученым заглянуть внутрь непрозрачных объектов, какую строчку из всего интеллектуального наследия человечества считал самой важной Ричард Фейнман, и как любовь отвлекает одних ученых от работы, а других приводит к «Нобелевке», читайте в главе из книги лауреата этой премии Венки Рамакришнан.
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Ученые из Японии установили, что маркером для выявления склонных к депрессивному расстройству людей служит повышенный уровень антраниловой кислоты, который можно выявить при помощи анализа крови.
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В Санкт-Петербурге двоих студентов задержали по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки.
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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
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Одной из причин массового увольнения российских пилотов китайскими авиакомпаниями стало снижение пассажиропотока из-за коронавируса нового типа, заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.
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Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

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Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
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Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

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