Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъМВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

Массовые беспорядки на юге Казахстана, в результате которых погибли 10 и пострадали 43 человека, начались из-за дорожного конфликта, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
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В Казахстане рассказали о причинах массовой драки с десятью погибшими

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Полиция сообщила о дорожном конфликте перед беспорядками на юге Казахстана

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