Происшествия
КоммерсантъМВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков
Массовые беспорядки на юге Казахстана, в результате которых погибли 10 и пострадали 43 человека, начались из-за дорожного конфликта, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
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Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»
Сегодня у Леры было свободное время, и она решила ответить на вопросы аудитории, один из которых звучал так: «Как вы познакомились с мужем».
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Общество
В Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла
Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +17,5 градуса, сообщает RNS.
Футбол
Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий
Матч 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и лондонским "Вест Хэм Юнайтед" перенесен на неопределенный срок.
Футбол
«Зенит» завершит сборы в Испании матчем против «Ленинградца»
«Зенит» завершит тренировочный сбор в Испании матчем против «Ленинградца», сообщает официальный сайт клуба.
Хоккей
«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу
Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
Здоровье
Медицина, благоустройство населенных пунктов и жилищный фонд: губернатор Василий Орлов совершил рабочую поездку в северные районы
Губернатор Амурской области подвел итоги рабочей неделе на странице в инстаграм.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Происшествия
В Кемеровской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком в Кемеровской области, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Политика
Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса поиронизировал над идеей властей Польши добиться репараций от России за советские годы.
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией
Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Происшествия
Возросло число погибших при стрельбе в Таиланде
По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда.
Шоу-бизнес
Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию
Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Происшествия
Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Общество
Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
Общество
Китайские авиакомпании массово увольняют российских пилотов
Общество
В Испании подтвердили второй случай заражения новым коронавирусом
Министерство здравоохранения Испании подтвердило второй случай заражения коронавирусом 2019-nCoV в стране.
Общество
Франция признала высокий уровень опасности урагана «Сиара»
Армия и оружие
Тайвань попытался перехватить самолеты Китая
Военно-воздушные силы Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты материкового Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньскую военную администрацию.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Армия и оружие
Опубликована видеозапись посадки сирийского Airbus на авиабазе Хмеймим
Экстренная посадка пассажирского самолета Airbus A320 на авиабазе Хмеймим была заснята на видео.
Спорт
Британская пловчиха-чемпионка решила выступать за Россию
Британская пловчиха Татьяна Белоногофф приняла решение выступать за сборную России.
Политика
Виндмана уволили из Белого дома после свидетельствования против Трампа
Сотрудника Совета национальной безопасности, подполковника Александера Виндмана, уволили после свидетельствования против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
Футбол
Солтмурад Бакаев назвал главную причину перехода в «Рубин»
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев в интервью «СЭ» назвал главного тренера команды Леонида Слуцкого очень сильным человеком.