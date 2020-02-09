Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъМВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

Массовые беспорядки на юге Казахстана, в результате которых погибли 10 и пострадали 43 человека, начались из-за дорожного конфликта, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
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В МВД рассказали о причине массовой драки в Казахстане

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МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

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МВД назвало причину массовых беспорядков на юге Казахстана

РБК04:30
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Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
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Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" стартует в домашнем прокате по худшему из предсказанных сценариев.
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Встреча прошла в Монреале на арене "Белл Центр" и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1 в дополнительное время.
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Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
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Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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