Происшествия
КоммерсантъМВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков
Массовые беспорядки на юге Казахстана, в результате которых погибли 10 и пострадали 43 человека, начались из-за дорожного конфликта, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
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Армия и оружие
8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ
Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Происшествия
Причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт
Армия и оружие
В США объяснили установку ядерных зарядов малой мощности на подлодках
Шоу-бизнес
Наташа Королева сделала анонс юбилейного шоу супруга Сергея Глушко
Известная российская певица Наташа Королева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram анонс юбилейного шоу своего супруга Сергей Глушко, более известного как Тарзан.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Армия и оружие
США начали строить новые военные базы у нефтяных объектов в Сирии
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Политика
Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы
Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми
Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона
Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Космос
Астрономы нашли галактику, существовавшую 12 миллиардов лет назад
Издание Planet Today сообщает, что галактика существовала уже 12 миллиардов лет назад.
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию
Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Происшествия
В Сочи загорелась общеобразовательная школа
Кино
«Хищные птицы» стартовали на уровне «Хранителей» 2009 года
Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" стартует в домашнем прокате по худшему из предсказанных сценариев.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Политика
В Азербайджане проходят парламентские выборы
В Азербайджане проходят внеочередные выборы в Мили меджлис (парламент), в которых примут участие 1315 кандидатов.
Происшествия
В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»
Встреча прошла в Монреале на арене "Белл Центр" и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1 в дополнительное время.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Общество
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Происшествия
В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Происшествия
Эксперты восстановили картину гибели депутата Айрата Хайруллина
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.