Следствие рассматривает среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

с чего всё началось

Причинами крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой могли стать техническая неисправность судна, плохие погодные условия, а также ошибки пилотирования, сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

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