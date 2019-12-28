Происшествия
Газета.RuМВД Казахстана назвало версии крушения самолета под Алма-Атой
Причинами крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой могли стать техническая неисправность судна, плохие погодные условия, а также ошибки пилотирования, сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.
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Следствие рассматривает среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.РИА Новости00:38
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