Происшествия
BFM.ruМВД Казахстана назвало версии крушения самолета в Алма-Ате
Среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой утром 27 декабря следствие рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Казахстана.
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Следствие рассматривает среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.РИА Новости00:38
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