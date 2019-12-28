Происшествия

BFM.ruBFM.ruМВД Казахстана назвало версии крушения самолета в Алма-Ате

Среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой утром 27 декабря следствие рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Казахстана.
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В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

Следствие рассматривает среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
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В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета под Алма-Атой

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Армия и оружие

В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке

Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
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Армия и оружие

В состав ВМФ вошел новейший корабль противоминной обороны

Новый корабль носит имя Героя Социалистического Труда Владимира Емельянова, который в 1962-1974 годах был директором Средне-Невского судостроительного завода.
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Происшествия

В автобусную остановку в Волгоградской области врезался автомобиль

Автомобиль BMW протаранил автобусную остановку в городе Волжский в Волгоградской области и скрылся с места ДТП, пострадал пассажир иномарки.
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Происшествия

В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
Lenta.ru 07:50
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
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Трансфер французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал» может сорваться.
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Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
iReactor вчера в 16:46
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Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

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Происшествия

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Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Общество

Трамп прокомментировал удаление сцены из фильма «Один дома – 2»

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Политика

В США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что в США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс.
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Политика

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
Вести.Ru 26 декабря в 11:30
Фигурное катание

Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.
RT на русском 06:24
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Спорт

Йохёуг выиграла масс-старт «Тур де Ски» в Ленцерхайде

Норвежка Тереза Йохёуг победила в масс-старте на 10 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
РИА Новости 07:21
Политика

Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2

Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
News.ru вчера в 07:37
Футбол

Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев перешел в казанскую команду «Рубин».
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Политика

Украина предостерегла Германию и Францию из-за «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2».
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Клип группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

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Биатлонистка Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

Третье место заняла Елизавета Каплина (+30,1). Кайшева также выиграла индивидуальную гонку на 15 км на «Ижевской винтовке».
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Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru вчера в 08:30
Армия и оружие

СК возбудил дело по факту минометного обстрела Донбасса

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Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили

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Российские оружейники увеличат скорость гиперзвуковых ракет

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Песков: взрыв в Магнитогорске не был терактом

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Россия и Украина третий день ведут газовые переговоры в Вене

Напомним, 20 декабря после шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет.
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Общество

Во время ремонта из штаб-квартиры MI6 пропали секретные документы

В Лондоне во время ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 строители потеряли секретные планы здания с описанием всех систем его безопасности.
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Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты вчера в 16:13
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