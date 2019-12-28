Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

Следствие рассматривает среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
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В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета под Алма-Атой

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выход США из множества соглашений связан с их решением минимизировать правовые рамки, которые сковывают действия на международной площадке.
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Буквально на днях знаменитая российская теннисистка попала в объективы фотокамер папарацци, которые внимательно следят за ее жизнью.
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Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
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