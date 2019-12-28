Следствие рассматривает среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

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