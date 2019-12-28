Происшествия
BFM.ruМВД Казахстана назвало версии крушения самолета в Алма-Ате
Среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой утром 27 декабря следствие рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Казахстана.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ
Политика
Новак сообщил, что «Северный поток-2» запустят до конца 2020 года
Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что ожидает запуска газопровода «Северный поток-2» до конца 2020 года, сообщает ТАСС.
Политика
Трамп раскритиковал Пелоси за количество бездомных в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп раскритиковал председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси за количество бездомных в «её округе» в Калифорнии.
Шоу-бизнес
Телегин не грустит после расставания с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин не грустит после расставания с певицей Пелагеей.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке
Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Авто
Каникулы в УАЗ продлятся до 10 февраля
Ульяновский автозавод запустит конвейер только 10 февраля. Об этом сообщила пресс-служба УАЗ.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Общество
Кардиолог из Нью-Йорка подал иск на Apple за использованную технологию
Кардиолог из Университета Нью-Йорка подал в суд на компанию Apple, утверждая, что она использует в Apple Watch его технологию.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Коламбус», у Овечкина и Кузнецова по передаче
Форварды Вашингтона Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились по результативной передаче.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Авто
В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»
Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.
Футбол
Требуется обновление: «Зениту» и «Локо» придется менять полсостава
Футбольный 2019 год для лидеров РПЛ - "Зенита" и "Локомотива" - завершился провалом в Лиге чемпионов.
Происшествия
В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип
Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа, сообщил в субботу шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
Политика
Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Экономика
Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Футбол
«Рубин» подписал Игнатьева из «Краснодара»
Футбольный клуб "Рубин" из Казани официально подтвердил переход нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из "Краснодара".
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Политика
Байден отказался давать показания против Трампа
Бывший вице-президент США Джозеф Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Наука
Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге
Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.