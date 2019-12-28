Происшествия

BFM.ruBFM.ruМВД Казахстана назвало версии крушения самолета в Алма-Ате

Среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой утром 27 декабря следствие рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Казахстана.
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В Казахстане раскрыли вероятные версии крушения самолета в Алма-Ате

URA.Ru01:13

Названы возможные причины крушения самолета в Казахстане

Газета.Ru01:34

МВД Казахстана назвало версии авиакатастрофы в Алма-Ате

Телеканал 360°01:31

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

РБК01:36

В МВД Казахстана назвали версии крушения пассажирского самолета в Алма-Ате

Lenta.ru01:11

МВД Казахстана назвало возможные версии крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском00:48

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

РИА Новости00:38
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Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ

RuNews24.ru вчера в 15:46
Политика

Новак сообщил, что «Северный поток-2» запустят до конца 2020 года

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что ожидает запуска газопровода «Северный поток-2» до конца 2020 года, сообщает ТАСС.
Дождь вчера в 12:12
Политика

Трамп раскритиковал Пелоси за количество бездомных в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси за количество бездомных в «её округе» в Калифорнии.
RT на русском 26 декабря в 20:06
Шоу-бизнес

Телегин не грустит после расставания с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин не грустит после расставания с певицей Пелагеей.
Свободная Пресса вчера в 18:01
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК вчера в 08:47
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке

Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
РИА Новости вчера в 16:18
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru вчера в 11:37
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru вчера в 13:34
Авто

Каникулы в УАЗ продлятся до 10 февраля

Ульяновский автозавод запустит конвейер только 10 февраля. Об этом сообщила пресс-служба УАЗ.
iReactor вчера в 09:49
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM вчера в 04:15
Общество

Кардиолог из Нью-Йорка подал иск на Apple за использованную технологию

Кардиолог из Университета Нью-Йорка подал в суд на компанию Apple, утверждая, что она использует в Apple Watch его технологию.
Известия вчера в 23:34
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости 26 декабря в 16:44
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Вести.Ru вчера в 06:10
Хоккей

«Вашингтон» победил «Коламбус», у Овечкина и Кузнецова по передаче

Форварды Вашингтона Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились по результативной передаче.
Советский спорт 00:50
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ вчера в 02:27
Авто

В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»

Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.
Автоновости дня вчера в 09:18
Футбол

Требуется обновление: «Зениту» и «Локо» придется менять полсостава

Футбольный 2019 год для лидеров РПЛ - "Зенита" и "Локомотива" - завершился провалом в Лиге чемпионов.
МК-Спорт вчера в 07:45
Происшествия

В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип

Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа, сообщил в субботу шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
РИА Новости 02:38
Политика

Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
РБК 02:58
Политика

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
РБК вчера в 18:26
Экономика

Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года

Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Коммерсантъ вчера в 11:53
Футбол

«Рубин» подписал Игнатьева из «Краснодара»

Футбольный клуб "Рубин" из Казани официально подтвердил переход нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из "Краснодара".
Вести.Ru 03:16
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 вчера в 03:14
Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom 26 декабря в 12:10
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru вчера в 17:20
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК вчера в 08:51
Политика

Байден отказался давать показания против Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Lenta.ru 02:36
Наука

Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге

Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
N+1 26 декабря в 09:19
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