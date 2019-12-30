Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил 30 декабря глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. Среди возможных причин аварии названы ошибка экипажа, техническая неисправность самолета и работа навигационных служб.

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой

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