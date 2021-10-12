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МВД РФ: Ксении Собчак вручили повестку о явке в полицию для дачи показаний по ДТП в Сочи

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, попавшая в ДТП со смертельным исходом, получила повестку о явке к следователям УВД Сочи для дачи показаний.
Lenta.ru
Следователи намерены провести проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля Mercedes.
Фонтанка.Ру
В субботу, 9 октября, Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом в Сочи, когда ехала в аэропорт: произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen.
Lenta.ru
Пассажирка Volkswagen погибла, травмы получили водитель и еще одна находившаяся в салоне женщина.
BFM.ru

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МВД РФ: Ксении Собчак вручили повестку о явке в полицию для дачи показаний по ДТП в Сочи
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