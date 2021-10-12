Телеведущая Ксения Собчак получила справку о травмах, полученных в ходе ДТП в Сочи, в клиническом госпитале Лапино "Мать и дитя", владельцем которой является ее друг врач-миллиардер Марк Курцер, сообщает сайт KP.RU.
Ранее ряд британских газет, включая Daily Express, опубликовали статьи, в которых сообщалось, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины AstraZeneca и впоследствии эти данные были использованы для создания российской вакцины "Спутник V". В РФПИ эти публикации охарактеризовали как "наглую ложь, основанную на анонимных источниках".