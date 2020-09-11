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Газета.Ru
Газета.Ru

МВД готовит запрос Германии по ситуации с Навальным

После сообщений о выходе оппозиционера Алексея Навального из комы МВД России готовит дополнительный запрос ФРГ об оказании правовой помощи. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.В источнике
С чего всё началось
«Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта (специалиста) при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы»,— сообщили
 в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
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МВД готовит новый запрос ФРГ о Навальном

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