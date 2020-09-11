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МонаВиста

МВД РФ направит дополнительный запрос в Германию по Навальному

Следователи управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО) готовят дополнительный запрос об оказании правовой помощи в Германию по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ИА REGNUM.В источнике
С чего всё началось
«Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта (специалиста) при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы»,— сообщили
 в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
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REGNUM02:07
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Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

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RT на русском07:10
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