ИзвестияМВД России объявило Любовь Соболь в федеральный розыскСторонница оппозиционера Алексея Навального и экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом) Любовь Соболь объявлена в федеральный розыск.Известия3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе.ТАССПреображенский суд Москвы в августе назначил Любови Соболь 1,5 года ограничения свободы.КоммерсантъВскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию.ТАССЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРосбалтПолитика СегодняРидусЭкономика сегодняГазета.RuКомсомольская правдаРЕН ТВСобеседникLife.ruАфиша DailyRT на русскомПрофильОбщественная служба новостейПятый каналAnewsНТВФАНВечерняя МоскваПодробнее о событииМВД России объявило Любовь Соболь в федеральный розыскИзвестиявчера в 16:05В России объявили в розыск Любовь СобольRT на русскомвчера в 15:38МВД России объявило экс-юриста ФБК* Любовь Соболь в розыскРИА Новостивчера в 16:01МВД объявило в розыск Любовь СобольРБКвчера в 15:59Экс-юриста ФБК Любовь Соболь объявили в розыскТАССвчера в 15:52Соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь объявлена в розыскЭхо Москвы18:04Любовь Соболь объявили в розыскИнтерфаксвчера в 15:21Показать ещёОценить1,2KПоделиться