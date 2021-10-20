Будьте в Плюсе

МВД России объявило Любовь Соболь в федеральный розыск

Сторонница оппозиционера Алексея Навального и экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом) Любовь Соболь объявлена в федеральный розыск.
Известия
3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе.
ТАСС
Преображенский суд Москвы в августе назначил Любови Соболь 1,5 года ограничения свободы.
Коммерсантъ
Вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию.
ТАСС

Подробнее о событии

МВД России объявило Любовь Соболь в федеральный розыск
Известиявчера в 16:05
В России объявили в розыск Любовь Соболь
RT на русскомвчера в 15:38
МВД России объявило экс-юриста ФБК* Любовь Соболь в розыск
РИА Новостивчера в 16:01
МВД объявило в розыск Любовь Соболь
РБКвчера в 15:59
Экс-юриста ФБК Любовь Соболь объявили в розыск
ТАССвчера в 15:52
Соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь объявлена в розыск
Эхо Москвы18:04
Любовь Соболь объявили в розыск
Интерфаксвчера в 15:21

Интересное

Гузеева призналась, что была не готова к болезни: «Один на один с проблемами»

Актриса периодически выходит на связь со своими преданными поклонниками из больницы, рассказывает о своем самочувствии и советует всем внимательнее относиться к своему здоровью.
Пятый канал18 октября в 21:01

Арестович: Кравчук успешно проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце

Бывший президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце.
Lenta.ru18:21