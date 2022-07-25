"Газпром" вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции (КС) "Портовая" из-за конца срока межремонтной наработки до капитального ремонта, говорится в сообщении холдинга.
На втором месте расположился Константин Хабенский, на третьем – Сергей Безруков.В «десятке» актеров, которым больше всего доверяют жители России, оказались: Мария Шукшина; Дмитрий Певцов; Михаил Боярский; Иван Охлобыстин; Николай Цискаридзе; Фёдор Бондарчук; Владимир Машков.
Объем предложения на рынке загородной недвижимости премиум-класса по западному направлению Подмосковья по итогам полугодия составил 180 лотов, сократившись на 9% относительно показателя первого квартала.