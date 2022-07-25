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МВД России объявило в розыск по статье УК политика и общественного деятеля Леонида Гозмана

Политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) объявили в розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД России.
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«Гозман Леонид, 13 июля 1950 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», – приводит выдержку ТАСС из карточки Гозмана в базе МВД.
Ведомости
Гозмана задержали по системе распознавания лиц в метро «Сфера».
Капитал страны
6 мая Минюст РФ внес Гозмана в реестр СМИ-иноагентов.
Интерфакс

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МВД объявило в розыск Леонида Гозмана
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Адвокат сообщил о задержании в Москве Леонида Гозмана
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