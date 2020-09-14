МВД России создаст реестр организаторов незаконной миграции
Смотрите также
Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
Доминик Тим впервые в карьере выиграл US Open
Встреча Лукашенко и Путина пройдет «один на один»
ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки
Пашаев объяснил смысл приговора Ефремову
В ЕАО эвакуировали 60 человек из-за прорыва дамбы
Украинку предложили лишить гражданства за критику националистов
МВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж
Огненный смерч пронесся над Калифорнией
Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
В России пройдет конкурс на лучшую идею использования мавзолея
МВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж
МВД России предложило выдавать иностранцам ID-карты
Встреча Лукашенко и Путина пройдет «один на один»
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
МВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки
ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»
Раскрыта опасность СМС-сообщений с незнакомых номеров
Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что в министерстве обсуждают концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев.В источнике
Подробнее о событииПоказать все источники