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Телеканал Санкт-Петербург
Телеканал Санкт-Петербург

МВД России создаст реестр организаторов незаконной миграции

Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что в министерстве обсуждают концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев.В источнике
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Телеканал Санкт-Петербург

МВД России создаст реестр организаторов незаконной миграции

Телеканал Санкт-Петербург02:19
Мойка78

В России хотят создать реестр недобросовестных лиц, приглашающих иностранцев

Мойка7823:29
РИА Новости

МВД хочет создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц

РИА Новости23:04
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«Динамо» попросит осуществить проверку судьи Лапочкина на полиграфе

По информации источника, в клубе приняли решение направить жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы главного рефери Сергея Лапочкина запросить его проверку на полиграфе.
Газета.Ru21:28
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Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

В Министерстве экономического развития больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%. Об этом свидетельствуют данные обновленного варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, который, как сообщил источник РБК в Минэкономразвития, ведомство уже внесло в правительство.
РБК02:46
1

Фракция «ЕР» в новосибирском заксобрании сократилась

После обработки 99,6% бюллетеней по партийному списку, «Единая Россия» получает в заксобрании 44 мандата (27 по спискам, хотя в прошлом созыве у партии было 49 депутатов), КПРФ — 14 мандатов, ЛДПР — 6, «Новые люди» — 3, «Справедливая Россия» — 2, «Родина» — 2, «Партия пенсионеров России» — 2. Три мандата достались самовыдвиженцам.
Тайга.инфо02:10