Министерство внутренних дел Украины не располагает информацией о том, собираются ли ведущие политики страны выполнять требования луцкого террориста Максима Кривоша (кличка в сети — Плохой), который более 6 часов держит в заложниках 20 пассажиров рейсового автобуса и угрожает подорвать его вместе с людьми.

МВД Украины: Мы не в курсе, будут ли политики выполнять требования луцкого террориста

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