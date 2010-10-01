Происшествия
ИА НовороссияМВД Украины: Мы не в курсе, будут ли политики выполнять требования луцкого террориста
Министерство внутренних дел Украины не располагает информацией о том, собираются ли ведущие политики страны выполнять требования луцкого террориста Максима Кривоша (кличка в сети — Плохой), который более 6 часов держит в заложниках 20 пассажиров рейсового автобуса и угрожает подорвать его вместе с людьми.
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Общество
Полиция освободила заложников из автобуса в Луцке
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН.
РБК 15:41
Армия и оружие
Внезапная проверка войск и флотов завершилась в России
Объявленная президентом России Владимиром Путиным внезапная проверка боевой готовности в ВС России закончилась.
Газета.Ru 17:20
Происшествия
Двое рабочих погибли от удара током в Ленобласти
Двое мужчин погибли и один госпитализирован после удара током во Всеволожском районе Ленинградской области.
Известия 17:12
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 начнется в ноябре на «КамАЗе»
Серийное производство тягача Mercedes-Benz Actros с двигателем экологического класса «Евро-6» начнется на заводе «Даймлер КамАЗ Рус» в Набережных Челнах в ноябре 2020 года.
Автоновости дня 15:05
Политика
Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края
Нового временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края назначили в 15 часов по московскому времени, то есть в десять часов по хабаровскому.
КП - Хабаровск вчера в 08:52
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей
Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
Народные новости 18:22
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
Единоборства
Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей
Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
Интерфакс-Спорт 09:41
Технологии
На Венере обнаружены 37 активных вулканов
Evo-rus.com 04:56
Футбол
Будущий игрок ЦСКА Гайч заявил о намерении выучить русский язык
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который продолжит карьеру в ЦСКА, назвал русский язык тяжёлым для изучения.
RT на русском 15:07
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru 12:28
Авто
Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии
Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com 11:54
Наука
Испытания британской вакцины против коронавируса оказались успешными
Предварительные клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной в Британии, показали, что она безопасна, вызывает мало побочных эффектов и помогает выработать стойкий иммунный ответ.
Lenta.ru вчера в 23:30
Футбол
«Рубин» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
Kazanfirst.ru 11:21
Хоккей
Панарин номинирован на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
Советский спорт 13:11
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 13:30
Общество
Петербургский суд опроверг штраф Мадонны в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter заявила, что российские чиновники оштрафовали ее на один миллион долларов за поддержку ЛГБТК+ во время выступления в Санкт-Петербурге в 2012 году.
Газета.Ru 14:14
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Компания AMD официально представила свои новые мощные процессоры Ryzen 4000, предназначенные для установки на персональные компьютеры.
Goroday.ru 17:37
Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Наука
Биологи из Гарварда раскрыли секрет появления мурашек на коже
ToDay News Ufa 07:32
Экономика
«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания 11:01