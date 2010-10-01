Происшествия

ИА НовороссияИА НовороссияМВД Украины: Мы не в курсе, будут ли политики выполнять требования луцкого террориста

Министерство внутренних дел Украины не располагает информацией о том, собираются ли ведущие политики страны выполнять требования луцкого террориста Максима Кривоша (кличка в сети — Плохой), который более 6 часов держит в заложниках 20 пассажиров рейсового автобуса и угрожает подорвать его вместе с людьми.
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Общество

Полиция освободила заложников из автобуса в Луцке

Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН.
РБК 15:41
46
Армия и оружие

Внезапная проверка войск и флотов завершилась в России

Объявленная президентом России Владимиром Путиным внезапная проверка боевой готовности в ВС России закончилась.
Газета.Ru 17:20
Происшествия

Двое рабочих погибли от удара током в Ленобласти

Двое мужчин погибли и один госпитализирован после удара током во Всеволожском районе Ленинградской области.
Известия 17:12
2
Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv вчера в 09:19
7
Авто

Производство нового тягача класса Euro 6 начнется в ноябре на «КамАЗе»

Серийное производство тягача Mercedes-Benz Actros с двигателем экологического класса «Евро-6» начнется на заводе «Даймлер КамАЗ Рус» в Набережных Челнах в ноябре 2020 года.
Автоновости дня 15:05
Политика

Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края

Нового временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края назначили в 15 часов по московскому времени, то есть в десять часов по хабаровскому.
КП - Хабаровск вчера в 08:52
2
Армия и оружие

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Газета.Ru 14:03
1,4K
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
46
Общество

ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей

Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
Народные новости 18:22
Музыка

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
1
Единоборства

Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей

Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
Интерфакс-Спорт 09:41
2
Технологии

На Венере обнаружены 37 активных вулканов

Evo-rus.com 04:56
5
Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

CT news 03:20
1
Футбол

Будущий игрок ЦСКА Гайч заявил о намерении выучить русский язык

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который продолжит карьеру в ЦСКА, назвал русский язык тяжёлым для изучения.
RT на русском 15:07
Общество

«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

Lenta.ru 12:28
15
Авто

Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии

Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com 11:54
38
Наука

Испытания британской вакцины против коронавируса оказались успешными

Предварительные клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной в Британии, показали, что она безопасна, вызывает мало побочных эффектов и помогает выработать стойкий иммунный ответ.
Lenta.ru вчера в 23:30
64
Футбол

«Рубин» объявил о подписании контракта с Деспотовичем

Kazanfirst.ru 11:21
Хоккей

Панарин номинирован на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

Советский спорт 13:11
Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Российская газета 03:34
46
Технологии

Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества

Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 13:30
189
Общество

Петербургский суд опроверг штраф Мадонны в $1 млн

Ранее Мадонна в Twitter заявила, что российские чиновники оштрафовали ее на один миллион долларов за поддержку ЛГБТК+ во время выступления в Санкт-Петербурге в 2012 году.
Газета.Ru 14:14
118
Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
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Гаджеты

Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000

Компания AMD официально представила свои новые мощные процессоры Ryzen 4000, предназначенные для установки на персональные компьютеры.
Goroday.ru 17:37
6
Интернет

«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
10
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
406
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
470
Наука

Биологи из Гарварда раскрыли секрет появления мурашек на коже

ToDay News Ufa 07:32
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Экономика

«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии

"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Политика

Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора

В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
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Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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