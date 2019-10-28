с чего всё началось

Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.

Кино Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.

Происшествия Во Франции в холодильной фуре нашли восьмерых мигрантов Во Франции в холодильной фуре нашли нелегальных мигрантов - четырех взрослых и четырех детей. Все они пострадали от переохлаждения.

Политика Зеленский оценил разговор с националистами в Донбассе Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.

Гаджеты «Алиса» подключилась к телевизорам Samsung Компания Samsung объявила о появлении поддержки голосового помощника «Алиса» на телевизорах модельного ряда 2018 и 2019 годов.