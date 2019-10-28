Политика

RT на русскомRT на русскомМВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.
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с чего всё началось
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян сообщил
 в Фейсбук, что после визита президента страны Владимира Зеленского в населенный пункт Золотое-4 в районе разведения сил в Донбассе ветераны-добровольцы вывезли из поселка свое легальное оружие.
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