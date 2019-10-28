Политика

РБКРБКМВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса

Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе. Об этом сообщается в Facebook министерства внутренних дел Украины.
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Украинские боевики вывезли оружие из Золотого

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Московский Комсомолецвчера в 18:51

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Газета.Ru вчера в 17:01
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Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург

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Источники газеты говорят о негласном распоряжении министра обороны и утверждают, что проблема носит массовый характер.
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