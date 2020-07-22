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REGNUM
REGNUM

Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме

Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке. Об этом заявил 22 июля замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1».В источнике
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РБК

Захватившему заложников в Луцке мужчине предъявили обвинения в терроризме

РБК04:50
Комсомольская правда

Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение

Комсомольская правда04:43
ТАСС

В МВД Украины заявили, что захватившему автобус в Луцке может грозить пожизненный срок

ТАСС03:55
РИА Новости

МВД Украины предъявило обвинения мужчине, захватившему заложников в Луцке

РИА Новости03:43
Известия

Захватившего заложников в Луцке обвинили в терроризме

Известия03:31
Газета.Ru

Захватившему заложников в автобусе в Луцке предъявлены обвинения

Газета.Ru03:28
RT на русском

Захватившему автобус в Луцке предъявили обвинения

RT на русском03:18
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Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости19:30
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Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости19:05
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«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости06:49
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Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новостивчера в 18:02
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