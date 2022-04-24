«Ущерб от преступлений составил 123 млрд рублей, что на 8,8% меньше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть ущерба (90,5%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа»,— приводит ТАСС заявление ведомства.
Во французских портах уже почти два месяца остаются заблокированными грузовые суда, принадлежащие находящимся под санкциями россиянам, при этом местным властям приходиться заниматься их перемещением внутри гаваней за свой счет, передает телеканал France 2.
Германия не имеет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители, в том числе на газ, заявил генеральный директор Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен, пишет Deutschlandfunk.