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МВД: В России ущерб от преступлений за три месяца 2022 года составил 123 млрд рублей

«Ущерб от преступлений составил 123 млрд рублей, что на 8,8% меньше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть ущерба (90,5%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа»,— приводит ТАСС заявление ведомства.
Коммерсантъ
По данным МВД, по сравнению с показателями за первые три месяца прошлого года на 3,2% уменьшилось число преступлений экономической направленности, которые были выявлены правоохранительными органами.
ТАСС
В России в первом квартале 2022 года зарегистрировано почти 483 тыс. преступлений, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
ТАСС
Рост количества регистрируемых преступлений зафиксирован в 20 регионах России, а снижение — в 65 регионах.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

В России ущерб от преступлений в первом квартале 2022 года составил 123 млрд рублей
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В России ущерб от преступлений за три месяца 2022 года составил 123 млрд рублей
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