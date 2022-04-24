«Ущерб от преступлений составил 123 млрд рублей, что на 8,8% меньше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть ущерба (90,5%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа»,— приводит ТАСС заявление ведомства.
Германия не имеет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители, в том числе на газ, заявил генеральный директор Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен, пишет Deutschlandfunk.
Германия увеличит запланированные займы почти на €40 млрд в этом году для того, чтобы смягчить последствия военной операции на Украине и антироссийских санкций для своей экономики, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике из 120-миллиметрового миномета, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).