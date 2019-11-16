Происшествия
Вести.RuМВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины
МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 2019 года. По данным полицейских, с начала этого года были задержаны почти 680 тысяч человек. Большинство из них — мужчины, причем каждый третий был нетрезв.
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с чего всё началось
Почти 680 тыс. человек были задержаны в России с начала этого года за совершение различных преступлений, большинство из них не имеют постоянного источника дохода, каждый третий находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в статистических материалах МВД РФ.ТАСС01:04
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