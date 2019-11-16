Происшествия

Вести.RuВести.RuМВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 2019 года. По данным полицейских, с начала этого года были задержаны почти 680 тысяч человек. Большинство из них — мужчины, причем каждый третий был нетрезв.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось

В МВД рассказали, что большинство преступлений в России совершают безработные

Почти 680 тыс. человек были задержаны в России с начала этого года за совершение различных преступлений, большинство из них не имеют постоянного источника дохода, каждый третий находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в статистических материалах МВД РФ.
ТАСС01:04

Подробнее о событии

Составлен портрет типичного российского преступника

Lenta.ru03:57

Стало известно, кто чаще всего совершает преступления в России

Газета.Ru02:56

В МВД рассказали, что большинство преступлений в России совершают безработные

ТАСС01:04

МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

Вести.Ru02:25

В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России

RT на русском02:05

Портрет среднестатистического российского преступника составило МВД

News.ru01:57

Большинство российских преступников оказались безработными

Известия02:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Вербер показала последнее видео матери перед смертью

Дочь fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер показала ее последнее видео перед смертью.
Дни24 03:19
Кино

«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов

Мойка78 вчера в 18:45
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском вчера в 02:20
Общество

Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна Певица публично обратилась к возлюбленному во время концерта.
Экспресс газета вчера в 05:28
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Происшествия

На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко

На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 06:24
Культура

Как завершились слепые прослушивания восьмого сезона шоу «Голос»

Выпуск восьмого сезона шоу «Голос» от 15 ноября ознаменовался тем, что в нём были подведены итоги этапа слепых прослушиваний вокального проекта.
RT на русском 01:43
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Фигурное катание

Самарин выиграл этап «Гран-при» в Москве. Россияне заняли весь подиум

Россиянин Александр Самарин выиграл произвольную программу и этап «Гран-при» в Москве.
Спорт-Экспресс 07:24
Гаджеты

Внешний вид Samsung Galaxy S11 может кардинально изменится

Srnsk 06:11
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Общество

«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:23
Армия и оружие

Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Известия 04:49
Авто

Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek

Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Автоновости дня вчера в 13:43
Политика

Советница Вучича рассказала о состоянии президента

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
РИА Новости 05:42
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru вчера в 04:02
Футбол

Полузащитник сборной Сербии Тадич хочет отомстить украинцам

Полузащитник амстредамского "Аякса" и сборной Сербии Душан Тадич хочет отомстить украинцам за разгром 0:5 в матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 02:17
Футбол

Азмун претендует на звание лучшего азиатского игрока года

Gazeta.SPb 07:26
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель авто зимой

Автоновости дня вчера в 13:01
Футбол

Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц

СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе.
Metaratings 05:58
Общество

Особая каста. Через руки хирурга прошло более 30 тыс. пациентов

АиФ Красноярск 14 ноября в 01:14
Кино

Вышел трейлер нового «Губки Боба» с Киану Ривзом

На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован первый трейлер очередной, третьей уже полнометражной анимационной ленты про энергичного и оптимистичного Губку Боба - фильма "Спанч Боб: В бегах" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run).
Российская газета вчера в 07:16
Общество

Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Известия 07:22
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Происшествия

Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Ведомости вчера в 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное