Выясняется информация о лечащем враче блогера и медклиники в Москве, где он проходил лечение. После публикации в СМИ информации о выходе Навального из комы следственное подразделение готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ.

С чего всё началось Сотрудники полиции в ходе проверки восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области, сообщается на сайте ведомства. Взгляд.ру 05:13