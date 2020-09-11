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REGNUM
REGNUM

МВД готовит дополнительный запрос в Германию по Навальному

Выясняется информация о лечащем враче блогера и медклиники в Москве, где он проходил лечение. После публикации в СМИ информации о выходе Навального из комы следственное подразделение готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ.В источнике
С чего всё началось
Сотрудники полиции в ходе проверки восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области, сообщается на сайте
 ведомства.
Взгляд.ру05:13
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Комсомольская правда

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Полиция восстановила хронологию пребывания Алексея Навального в Томске

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МВД выяснило, где Навальный ел перед посадкой в самолет

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