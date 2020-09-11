МВД готовит дополнительный запрос в Германию по Навальному
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Выясняется информация о лечащем враче блогера и медклиники в Москве, где он проходил лечение. После публикации в СМИ информации о выходе Навального из комы следственное подразделение готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ.В источнике
С чего всё началось
Сотрудники полиции в ходе проверки восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области, сообщается на сайте
ведомства.
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