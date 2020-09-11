МВД ищет спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний
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МВД устанавливает местонахождение одной из сопровождавших оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, которая уклонилась от дачи объяснений. Как сообщили в следственном управлении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, речь идет о Марине Певчих.В источнике
С чего всё началось
Следователи СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу продолжают доследственную проверку
, начавшуюся после госпитализации Алексея Навального.
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