МВД устанавливает местонахождение одной из сопровождавших оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, которая уклонилась от дачи объяснений. Как сообщили в следственном управлении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, речь идет о Марине Певчих.

С чего всё началось Следователи СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу продолжают доследственную проверку , начавшуюся после госпитализации Алексея Навального. ТВ Центр 03:22