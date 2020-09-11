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BFM.ru
BFM.ru

МВД ищет спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний

МВД устанавливает местонахождение одной из сопровождавших оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, которая уклонилась от дачи объяснений. Как сообщили в следственном управлении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, речь идет о Марине Певчих.В источнике
С чего всё началось
Следователи СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу продолжают доследственную проверку
, начавшуюся после госпитализации Алексея Навального.
ТВ Центр03:22
Подробнее о событии
РБК

Сибирская полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске

РБК03:21
РИА Томск

Полиция выяснила, где в Томске Навальный ел и пил до вылета

РИА Томск02:08
Интерфакс - Россия

Полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске - МВД

Интерфакс - Россия01:29
vtomske.ru

Полиция восстановила хронологию пребывания Алексея Навального в Томске

vtomske.ru01:47
Известия

Полицейские восстановили хронологию событий перед инцидентом с Навальным

Известия01:33
РЕН ТВ

МВД: Спутница Навального в Томске уклонилась от опроса и покинула РФ

РЕН ТВ01:00
Эхо Москвы

В МВД сообщили, что транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске Алексея Навального

Эхо Москвы02:02

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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В Крыму выявили 70 новых носителей коронавируса

Симферополь, 11 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Сразу 70 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Республике Крым, об этом 11 сентября на своей странице в социальной сети написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:08
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Число преступлений с недвижимостью за пять лет выросло почти на 20%

В России за последние пять лет число преступлений в сфере недвижимости выросло на 18%, сообщает РБК со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве (в нем анализировались данные МВД).
Коммерсантъ02:50

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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