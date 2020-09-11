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РИА Новости
РИА Новости

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам от дачи показаний уклонилась. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Всего вместе с Навальным было шесть человек.В источнике
С чего всё началось
Следователи СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу продолжают доследственную проверку
, начавшуюся после госпитализации Алексея Навального.
ТВ Центр03:22
Подробнее о событии
vtomske.ru

Полиция восстановила хронологию пребывания Алексея Навального в Томске

vtomske.ru01:47
РИА Новости

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

РИА Новости03:57
РИА Томск

Полиция выяснила, где в Томске Навальный ел и пил до вылета

РИА Томск02:08
РБК

Сибирская полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске

РБК03:21
Известия

Полицейские восстановили хронологию событий перед инцидентом с Навальным

Известия01:33
РЕН ТВ

МВД: Спутница Навального в Томске уклонилась от опроса и покинула РФ

РЕН ТВ01:00
Интерфакс - Россия

Полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске - МВД

Интерфакс - Россия01:29

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.comвчера в 07:48
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Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Украинская сторона полностью прекратила подачу воды в Луганскую народную республику (ЛНР) с расположенной в районе Лисичанска Западной фильтровальной станции (ЗФС), передает РИА Новости.
Российская газета04:48
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США маскируют истребитель F-35 под российский Су-57

Изображения американского истребителя пятого поколения F-35 в характерной для боевой авиации России расцветке появились на странице в Facebook художника и ветерана ВВС США Шона Хемптона, передает РИА Новости.
ПолитРоссиявчера в 13:40
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Консоль нового поколения Xbox Series X показали с необычного ракурса

За прошедшую неделю Microsoft опубликовала огромное количество информации о своих новых консолях — Xbox Series S и Xbox Series X. И именно последнюю, как ни странно, показали с необычного ракурса, раскрыв одну очень интересную особенность новинки.
Ferra04:22

Прививки от гриппа в России в 2020 году стали популярнее

Большая часть – 60% – респондентов никогда не прививались от гриппа (по данным Роспотребнадзора, в 2019 году охват вакцинацией по всей России составил 50% населения страны), однако в этом году об отказе от прививки заявили всего 41% опрошенных.
Vademecum04:21

Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
REGNUM02:34
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