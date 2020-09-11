Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам от дачи показаний уклонилась. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Всего вместе с Навальным было шесть человек.

С чего всё началось Следователи СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу продолжают доследственную проверку , начавшуюся после госпитализации Алексея Навального. ТВ Центр 03:22