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РИА Новости

МВД готовит запрос ФРГ по ситуации с Навальным

После сообщений о выходе Алексея Навального из комы МВД России готовит дополнительный запрос Германии об оказании правовой помощи, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.В источнике
С чего всё началось
«В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе гражданина Навального из комы, следственные подразделения в соответствии с действующей европейской конвенцией «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» от 20 апреля 1959 года и дополнительных протоколов к ней, а также в соответствии со ст. 453 и 454 УПК РФ готовят дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ», — приводятся его слова на сайте МВД
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