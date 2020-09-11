После сообщений о выходе Алексея Навального из комы МВД России готовит дополнительный запрос Германии об оказании правовой помощи, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

С чего всё началось «В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе гражданина Навального из комы, следственные подразделения в соответствии с действующей европейской конвенцией «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» от 20 апреля 1959 года и дополнительных протоколов к ней, а также в соответствии со ст. 453 и 454 УПК РФ готовят дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ», — приводятся его слова на сайте МВД Известия 01:10