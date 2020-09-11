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МВД РФ готовит новый запрос ФРГ в связи с ситуацией вокруг Навального

Россия отправит дополнительный запрос ФРГ об оказании правовой помощи. Такое решение было принято после того, как появилась информация о выходе российского блогера Алексея Навального из комы, передает РИА Новости. Ведомство ранее также отправляло официальные запросы по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
«Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта (специалиста) при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы»,— сообщили
 в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
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МВД готовит запрос для участия в следствии по Навальному в Германии

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RT на русском

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