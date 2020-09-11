Управление на транспорте МВД России готовит дополнительный запрос для участия в следственных действиях в Германии в рамках проверки инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Запрос готовится в связи с публикацией сообщений о выходе господина Навального из комы.

С чего всё началось «Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта (специалиста) при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы»,— сообщили в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Коммерсантъ 01:42