МВД готовит запрос для участия в следствии по Навальному в Германии
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Управление на транспорте МВД России готовит дополнительный запрос для участия в следственных действиях в Германии в рамках проверки инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Запрос готовится в связи с публикацией сообщений о выходе господина Навального из комы.В источнике
С чего всё началось
«Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта (специалиста) при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы»,— сообщили
в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
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