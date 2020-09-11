МВД готовит запрос для участия в следствии по Навальному в Германии
Смотрите также
МВД ищет спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний
В Санкт-Петербурге из-за непогоды пострадали два человека
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Неизвестные избивали малолетнего ребенка в Омской области
Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей
Путин отказался от проведения прямой линии в этом году
Заключенные кузбасской колонии устроили пир с запеченным поросенком
Колесникова подала иск на КГБ за попытку насильственной депортации
Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян
Три человека пострадали от взрыва возле гостиницы в китайском Чжухае
Пожарные локализовали очаг возгорания в порту Бейрута
В дни голосования тамбовчане могут сделать прививку от гриппа
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
МВД ищет спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
МВД ищет спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»
Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений
«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме
Белоруска Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open
В Германии посчитали ошибкой призывы остановить «Северный поток-2»
Управление на транспорте МВД России готовит дополнительный запрос для участия в следственных действиях в Германии в рамках проверки инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Запрос готовится в связи с публикацией сообщений о выходе господина Навального из комы.В источнике
С чего всё началось
«Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта (специалиста) при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы»,— сообщили
в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
Подробнее о событии