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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МВД готовит запрос для участия в следствии по Навальному в Германии

Управление на транспорте МВД России готовит дополнительный запрос для участия в следственных действиях в Германии в рамках проверки инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Запрос готовится в связи с публикацией сообщений о выходе господина Навального из комы.В источнике
С чего всё началось
«Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта (специалиста) при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы»,— сообщили
 в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
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Газета.Ru

МВД готовит запрос Германии по ситуации с Навальным

Газета.Ru02:43
РБК

В МВД заявили о подготовке нового запроса в Германию из-за Навального

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Коммерсантъ

МВД готовит запрос для участия в следствии по Навальному в Германии

Коммерсантъ01:42
Интерфакс

РФ попросит Берлин о допуске российских специалистов на допрос Навального

Интерфакс01:50
RT на русском

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RT на русском01:41
РИА Новости

МВД готовит новый запрос Германии по ситуации с Навальным

РИА Новости01:36
ТАСС

МВД РФ намерено участвовать в следственных действиях в ФРГ в рамках проверки по Навальному

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Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей

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Rambler News Serviceвчера в 11:04
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