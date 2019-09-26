Происшествия
ИзвестияМВД и СК задержали подозреваемых в убийстве депутата в 2012 году
МВД и Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восьмерых человек, подозреваемых в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году.
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В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержаны восемь его соучастников, среди которых Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.
с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек, подозреваемых по делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).Коммерсантъ07:08
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