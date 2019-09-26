Происшествия
Газета.RuМВД и СК задержали восьмерых сообщников Шишканова за убийство депутата
Восемь человек задержаны за организацию и совершение убийства депутата и его семьи в Раменском районе Москвы в 2012 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета страны Светлану Петренко.
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В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержаны восемь его соучастников, среди которых Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.
с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек, подозреваемых по делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).Коммерсантъ07:08
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