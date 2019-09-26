с чего всё началось

В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержаны восемь его соучастников, среди которых Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.

Восемь человек задержаны за организацию и совершение убийства депутата и его семьи в Раменском районе Москвы в 2012 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета страны Светлану Петренко.

МВД и СК задержали восьмерых сообщников Шишканова за убийство депутата

Футбол ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.

Культура Памятник Льву Толстому открыли в МГИМО На территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) открыли памятник выдающемуся русскому писателю Льву Толстому, мероприятие состоялось в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области и приурочено к 75-летию вуза, передает корреспондент РИАМО.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Шоу-бизнес Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.

Игры Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.

Происшествия Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".

Политика Лавров встретился с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".

Общество В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.

Энергетика Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.

Кино «Единая Россия» не согласилась с РПЦ в вопросах вампиризма Александр Шолохов, член партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, назвал позицию архимандрита "странной".

Армия и оружие США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.

Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Авто В России отзывают более 900 кроссоверов Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz объявил об отзыве в России 922 внедорожников Mercedes-Benz GLE, реализованных с 2018 по 2019 год.

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.

Политика Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.

Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Армия и оружие Китай спустил на воду первый десантный корабль Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая провели на судостроительной верфи Hudong-Zhonghua церемонию спуска на воду первого универсального десантного корабля, самостоятельно разработанного в КНР.

Политика Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.

Общество Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Политика США ввели санкции против Рауля Кастро США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.

Политика МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.

Армия и оружие В России могут развернуть производство израильских боевых роботов По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана.

Политика В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".

Технологии Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета» Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).