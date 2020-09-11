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РИА Новости
РИА Новости

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам от дачи показаний уклонилась. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Всего вместе с Навальным было шесть человек.В источнике
С чего всё началось
Сотрудники полиции в ходе проверки восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области, сообщается на сайте
 ведомства.
Взгляд.ру05:13
Подробнее о событии
РБК

Сибирская полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске

РБК03:21
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МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

РИА Новости03:57
Известия

Полицейские восстановили хронологию событий перед инцидентом с Навальным

Известия01:33
vtomske.ru

Полиция восстановила хронологию пребывания Алексея Навального в Томске

vtomske.ru01:47
РИА Томск

Полиция выяснила, где в Томске Навальный ел и пил до вылета

РИА Томск02:08
РЕН ТВ

МВД: Спутница Навального в Томске уклонилась от опроса и покинула РФ

РЕН ТВ01:00
Интерфакс - Россия

Полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске - МВД

Интерфакс - Россия01:29

Ученые назвали подозрительными результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Международная группа исследователей выявила в отчете о первой и второй фаз испытаний вакцины ряд подозрительных моментов — например, в некоторых графиках встречаются повторы, при этом данные сходятся в совершенно не связанных между собой экспериментах.
Ученые назвали подозрительными результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Росбалт9 сентября в 00:47
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С маской навсегда: Турция ввела новые ограничения из-за коронавируса

Из-за ухудшения ситуации по распространению коронавирусной инфекции людям, пребывающим на территории Турции, надлежит использовать респираторную маску во всех без исключения общественных местах.
Кавказ Пост01:04

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 сентября

Мариинская больница в Санкт-Петербурге пригласила добровольцев, желающих принять участие в исследовании вакцины от коронавируса, созданной американской компанией MSD (международное название Merck&Co). В этом эксперименте по всему миру принимают участие более 30 тыс. человек.
РБК00:56
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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