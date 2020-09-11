МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
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Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам от дачи показаний уклонилась. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Всего вместе с Навальным было шесть человек.В источнике
С чего всё началось
Сотрудники полиции в ходе проверки восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области, сообщается на сайте
ведомства.
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