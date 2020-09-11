Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам от дачи показаний уклонилась. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Всего вместе с Навальным было шесть человек.

С чего всё началось Сотрудники полиции в ходе проверки восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области, сообщается на сайте ведомства. Взгляд.ру 05:13