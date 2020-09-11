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BFM.ru
BFM.ru

МВД изменит правила сдачи экзамена на права с 1 апреля 2021 года

Новые правила сдачи экзамена на водительские права вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Проект приказа МВД опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.В источнике
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РБК

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

РБК11:50
МВД медиа

МВД России подготовлена новая редакция административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами

МВД медиа10:00
Интерфакс

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Интерфакс10:57
ТАСС

В России с 1 апреля 2021 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

ТАСС10:54
Известия

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

Известия10:36
РИА Новости

МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

РИА Новости10:30
Комсомольская правда

Экзамены на права с 1 апреля 2021: за что сразу выгонят со сдачи и какие вопросы добавят

Комсомольская правда11:27

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
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РПЛ выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска, из-за который футбольный клуб "Уфа" не смог вовремя заселиться в гостиницу и начать подготовку к матчу седьмого тура против "Тамбова".
Газета.Ru12:21

В здании посольства России в Берлине произошло задымление

Несколько пожарных машин подъехали к комплексу зданий посольства РФ в Берлине, полицейские сообщили корреспонденту РИА Новости, что получен сигнал о задымлении "Получен сигнал о задымлении", - заявил сотрудник полиции.
РИА Новости12:37

ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
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Власти Сербии поприветствовали усиление присутствия США на Балканах

Ранее сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем посетила США, где провела переговоры с премьером Косова Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.
Говорит Москва12:28

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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