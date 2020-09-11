МВД изменит правила сдачи экзамена на права с 1 апреля 2021 года
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Новые правила сдачи экзамена на водительские права вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Проект приказа МВД опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.В источнике
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Экзамены на права с 1 апреля 2021: за что сразу выгонят со сдачи и какие вопросы добавят
Комсомольская правда11:27