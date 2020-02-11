Общество

Газета.RuГазета.RuМВД хочет фиксировать техосмотр автомобилей на видео

Российские министерство внутренних дел предложило снимать прохождения техосмотра россиянами на видео. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проект нормативного правового акта. Отмечается, что контролировать процесс проведения ТО предлагается полиции.
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МВД РФ предложило фиксировать техосмотр на видео

Интерфакс05:57

МВД России вновь предложило фиксировать техосмотр на видео. Случайно

Фонтанка.Ру09:42

МВД предложило снимать техосмотр автомобилей на видео

Телеканал 360°09:31

Прохождение техосмотра будут записывать на видео

URA.Ru06:31

МВД хочет фиксировать техосмотр автомобилей на видео

Газета.Ru10:13

МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

РИА Новости05:50

МВД предлагает ввести видеофиксацию техосмотра

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