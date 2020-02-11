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Политика Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос.