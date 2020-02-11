Общество
Газета.RuМВД хочет фиксировать техосмотр автомобилей на видео
Российские министерство внутренних дел предложило снимать прохождения техосмотра россиянами на видео. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проект нормативного правового акта. Отмечается, что контролировать процесс проведения ТО предлагается полиции.
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Россиянка показала взорвавшуюся на кухне колбасу
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Общество
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Новый саммит нормандской четверки может не состояться по вине Украины.
Политика
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Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
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В Санкт-Петербурге вернувшаяся из Китая женщина сбежала из больницы, где должна была находиться в двухнедельном карантине по коронавирусу.
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Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
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Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года.
Футбол
Чемпион СССР в составе «Спартака» Рейнгольд госпитализирован
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд госпитализирован, сообщает РИА "Новости".
Экономика
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В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Кино
Картина «Паразиты» получила «Оскар» как лучший фильм
Статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший фильм» вручили ленте «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщает Nation News.
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Политика
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Футбол
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Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.