МВД России выступает за изменение Семейного кодекса для того, чтобы наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью - таким правом сейчас наделены только представители органов опеки.

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МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.

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