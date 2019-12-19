Общество

КоммерсантъКоммерсантъМВД хочет получить право изымать детей из семьи

МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
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с чего всё началось

Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей

МВД России выступает за изменение Семейного кодекса для того, чтобы наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью - таким правом сейчас наделены только представители органов опеки.
Интерфакс10:05

Подробнее о событии

Полицейские захотели получить право изымать детей из семей

URA.Ru14:20

Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей

Интерфакс10:05

В МВД предложили разрешить полицейским изымать детей из семей

Известия11:09

В МВД готовят поправки к Семейному кодексу

РИА Новости10:36

Полиция хочет получить полномочия по изъятию детей из семьи

Росбалт10:31

Полицию могут наделить правом изымать детей из семей

Вести.Ru10:07

МВД хочет получить право изымать детей из семьи

Коммерсантъ12:56
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Происшествия

Силовикам потребовалось 40 минут на убийство стрелка с Лубянки

На убийство стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, силовикам потребовалось 40 минут.
Lenta.ru 18:19
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Свечников снова забил гол из-за ворот

Свечников взял инициативу на себя и забил в стиле "лакросс": он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за линию.
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В ДТП с маршруткой под Тулуном погиб человек и девять пострадали

Возле села Шерагул под Тулуном утром столкнулись внедорожник Isuzu и микроавтобус Ford, который выполнял рейс между Тулун-Шерагул.
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Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова Миша накануне отметил свой первый день рождения.
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Общество

Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
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Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс 06:54
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Авто

Автомобили Opel вернулись на рынок России

Автомобильный бренд Opel возобновляет работу на российском рынке.
Faktom 17 декабря в 12:29
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 17:21
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Гаджеты

Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Красная весна вчера в 15:13
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Футбол

«Ливерпуль» объявил о переходе Минамино из «Ред Булл Зальцбург»

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РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

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РИА Новости 14:50
Общество

Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров

По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
Ведомости 16:05
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 13:30
Кино

Появился трейлер мультфильма о Супермене из СССР

Премьера мультфильма намечена на начало 2020 года.
Культуромания 17 декабря в 00:58
Армия и оружие

«Обострение в Донбассе». ВСУ признали, что понесли потери

Представители Вооруженных сил Украины утверждают, что в течение вторника зафиксировали семь случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате чего погиб военнослужащий.
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Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020

Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Спорт-Экспресс вчера в 10:40
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Политика

Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Комсомольская правда 06:21
Политика

На пресс-конференции Путина попросили не использовать плакаты

В 12 часов началась большая пресс-конференция президента страны Владимира Путина.
Infokam.su 03:34
Финансы

МВФ выделил $500 млн на поддержку реформ в Эквадоре

Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Эквадору $498,4 млн, в качестве заключительного транша в рамках программы поддержки реформ в стране.
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В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
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Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
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Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
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На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

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Армия и оружие

Израильские самолеты поразили объект ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

ТАСС 01:29
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