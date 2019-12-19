Общество

КоммерсантъКоммерсантъМВД хочет получить право изымать детей из семьи

МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
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с чего всё началось

Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей

МВД России выступает за изменение Семейного кодекса для того, чтобы наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью - таким правом сейчас наделены только представители органов опеки.
Интерфакс10:05

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Полицейские захотели получить право изымать детей из семей

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МВД хочет получить право изымать детей из семьи

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Вести.Ru10:07

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