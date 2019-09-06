с чего всё началось

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Теннис Медведев прокомментировал выход в финал US Open Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США после победы над болгарином Григором Димитровым.

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