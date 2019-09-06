Транспорт
РИА НовостиМВД хочет разрешить несовершеннолетним водить
Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.
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с чего всё началось
МВД предлагает допустить несовершеннолетних к управлению автомобилями и установить поэтапный доступ к управлению транспортом разных категорий, ведомство подготовило соответствующие поправки к закону «О безопасности дорожного движения», сообщается на сайте министерства.РБКвчера в 13:56
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Получившие права подростки смогут водить машину в сопровождении опытного водителя
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МВД предлагает разрешить несовершеннолетним водить машины в сопровождении взрослых
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